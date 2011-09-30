АУБ: Нацбанк создал ажиотаж на валютном рынке
"Стратегия правильная, но надо снять риски"
Национальный банк Украины (НБУ) создал ажиотаж на валютном рынке, введя паспортизацию валютообменных операций.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО, комментируя постановление регулятора №278, которым банки обязываются осуществлять валютообменные операции с физическими лицами при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
«Вместо того, чтобы уменьшить ажиотаж, он фактически поднят», - отметил А.СУГОНЯКО.
По его словам, спрос населения на валюту в стране является экономически обоснованным, и этого Нацбанку не изменить, а что касается ажиотажного спроса, то его нельзя остановить, только отложить отдельными мерами.
А.СУГОНЯКО отметил, что стратегия Нацбанка в вопросе ограничения спроса на валюту среди населения является правильной, однако необходимо снять риски с валютного рынка.
По мнению народного депутата Украины Андрея СЕНЧЕНКО (БЮТ), введение паспортизации валютообменных операций является «попранием прав человека». «Люди не привыкли ходить с паспортами, а «черный» рынок пока не адаптировался», - сказал он.
Кроме того, данное обязательство несет определенную угрозу перед процессом выборов в стране, поскольку паспортные данные могут изыматься по возможности для использования в других целях, отметил депутат.
Как сообщал УНИАН, НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций
«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.
В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.
Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).