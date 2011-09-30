Депутаты пытались раздать более 300 участков на о.Бирючий

Депутаты Генического горсовета пытались раздать более 300 участков под дачи на острове Бирючий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, прокуратура Генического района проводит проверку выполнения Геническим городским советом требований земельного законодательства.

В частности, 25 марта текущего года сессией Генической горсовета было принятое решение №112 «О предоставлении согласия на разработку проектов землеустройства относительно отведения безвозмездно в собственность земельных участков для строительства индивидуальных дачных домов», которым разрешено 311 гражданам Украины разрабатывать проекты землеустройства земельных участков из состава земель запаса, которые находятся за пределами г. Геническа, для строительства индивидуальных дачных домов. В решении горсовета даже указаны улицы дачного поселка «Слободка» – Ягодная, Светлая, Слободка, Лимонная, Солнечная, Южная, Приозерная, Арабатская, и другие. Всего 20 улиц.

В своем решении депутаты ссылаются на принятые ранее решения в 2007 и 2008 годах.

Интерес районной прокуратуры к данным решениям был вызван тем, что место размещения этих дач – на острове Бирючий.

Оказалось, что основанием для принятия решения стал Генеральный план застройки г. Геническа. В соответствии с требованиями ст.173 Земельного кодекса Украины пределы района, села, поселка, города, район в городе устанавливаются и изменяются по проектам землеустройства, которые разрабатываются в соответствии с технико-экономическим обоснованием их развития, генеральных планов населенных пунктов.

Однако, в принятом в ноябре 1992 года Геническим районным советом решении «Об утверждении технической документации административных пределов городских, сельских, поселковых советов народных депутатов и пределов населенных пунктов на их территории», в пределы Генического горсовета выше перечисленные улицы не относятся. Другого правоустанавливающего документа, которым бы устанавливались черты города Геническа, не существуют.

В связи с тем, что указанное решение Генического горсовета принято с нарушением требований законодательства, прокуратурой Генического района проводится проверка законности принятия горсоветом решения о выделении земли на острове Бирючем.

Справка УНИАН. Бирючий Остров - коса в южной, расширенной части Федотовой косы, расположена в западной части Азовского моря. Вместе с узкой северной частью Федотовой косы Бирючий Остров образует Утлюкский лиман, ограждая его с востока. Относится к Херсонской области Украины, хотя прямой связи по суше с основной территорией области не имеет. До 1929 года была отделена от северной части Федотовой косы узким проливом.

На территории косы создан Азово-Сивашский национальный природный парк.