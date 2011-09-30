"Джентльменов на даче" проверят на моральный облик

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ряда телеканалов в связи с признаками нарушений законодательства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, соответствующее решение принято на заседании совета.

В частности, в отношении компании «Студия 1+1» в Национальный совет обратилась Генеральная прокуратура Украины. Передача «Дети напрокат», которая транслируется в эфире этого канала, вызвала сомнения относительно ее соответствия требованиям законодательства, поскольку в ней участвуют малолетние дети возрастом от 8 месяцев.

По телеканалу ICTV, то в сентябре с.г. в регуляторный орган обратилась Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали с просьбой проверить соответствие нормам украинского законодательства передачи «Джентльмены на даче».

Также будет проверена деятельность донецкой телерадиокомпании «Класс» в связи с заявлением от руководителя другого местного канала «Донбасс». В заявлении говорится о ретрансляции ТРК «Класс» программ другого вещателя, в частности футбольных матчей, что противоречит действующей лицензии телерадиокомпании.

За выявленные в ходе мониторинга признаки нарушений условий лицензий и действующего законодательства Национальный совет также назначил внеплановые проверки ООО «Кабельная телерадиокомпания «Дэвком», г. Симферополь, ЧП «Телерадиокомпания Liss TV», г. Евпатория, ЧП «Астерс групп», г. Чоп Закарпатской области, АО ТПК «Право А / ТВК», г. Харьков, ТРК «ТВ-ком», г. Глухов Сумской области.