Еврокомиссар: Украина останется главным транзитером газа в Европу

Украина останется главным и наиболее важным транзитером газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

«Украина и в дальнейшем останется наиболее важной страной транзитером газа из России в Европейский Союз», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Он отметил, что на сегодняшний день ЕС потребляет порядка 500 млрд. кубометров газа, 125 млрд. из этого объема поступает из России, и 80% российского газа – порядка 100 млрд. кубометров поступает в Европу через украинскую ГТС.

Г.ЭТТИНГЕР подчеркнул, что в перспективе ЕС увеличит потребление газа на 100 млрд. кубометров – до 600 млрд. и объем газа закупаемого в России может составить 30, а возможно и 25%.

«Я считаю, что Российская Федерация в этом балансе будет представлять 30%, если не 25. И если на будущее у нас такая перспектива, то необходимо считать, что Украина как была, так и останется наиболее важным транзитером газа. Это означает, что ГТС Украины необходимо поддерживать, модернизировать и поддерживать на максимально техническом уровне, чтобы обеспечивать стабильные поставки газа в Европу», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Еврокомиссия готова предоставить консультативную помощь по реформированию НАК «Нафтогаз Украины», заявил еврокомиссар.

«Эта процедура находится в руках Министерства энергетики Украины и украинского правительства. Мы со своей стороны готовы предоставлять и будем предоставлять консультационную поддержку», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

При этом он высказал надежду, что существенный прогресс в вопросе реформирования «Нафтогаза» может быть достигнут в течение ближайших 6 месяцев. «Мы наметили себе цели и сделаем все возможное, чтобы в следующие 6 месяцев мы как можно больше приблизились к выполнению этой цели», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.