Суд отпустил вице-мэра Одессы - следствие не нашло взятки?

Вице-мэр Одессы Николай ИЛЬЧЕНКО постановлением Апелляционного суда города Киева освобожден из-под стражи и выпущен из Лукьяновского СИЗО под подписку о невыезде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое сообщение обнародовал адвокат одесского чиновника Вадим ДЫННИК, уточнив, что это решение обусловлено тем, что следствием «не обнаружен предмет взятки - деньги, которые ему якобы передавали».

Кроме того, адвоката обратил внимание суда на плохое состояние здоровья подсудимого.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября в Одессе работники Антикоррупционного бюро совместно с Генпрокуратурой Украины в ходе проведения специальной операции задержали «на горячем» депутата горсовета от Партии регионов Олега ГОЦУЛЯКА и директора коммунального предприятия Олега КУХТЕЯ во время получения части взятки в размере 9,5 тыс. долларов США от частного предпринимателя за предоставление в аренду части территории пляжа. Также был задержан и заместитель мэра Николай ИЛЬЧЕНКО.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, документирование других фактов противоправной деятельности фигурантов.

Суд принял постановление о двухмесячном содержании под стражей вице-мэра Н.ИЛЬЧЕНКО и директора коммунального предприятия О.КУХТЕЯ, а О.ГОЦУЛЯК освобожден из СИЗО под подписку о невыезде.

27 сентября депутат Одесского городского совета от Партии регионов Павел СЕРЕБРЕНИК обнародовал заявление, что помог правоохранительным органам разоблачить местных должностных лиц, которые вымогали от предпринимателя взятку в размере 25 тыс. долларов США за аренду части пляжа.

Он отметил, что разговор с директором коммунального предприятия “Побережье” Олегом КУХТЕЕМ об участии одного из одесских предприятий, а именно ООО «Сервис связь плюс», в конкурсе на право аренды части городского пляжа состоялся в конце июля.

“Когда же началась подготовка документов к тендеру, - уточнил П.СЕРЕБРЕНИК, - то оказалось, что не все так просто. Нужна была еще и сумма (денег – УНИАН) не официальная. Сначала говорили 3 тысячи долларов, потом о 25 тысячах. Все-таки остановились на сумме в 9,5 тысяч долларов. После этого я и обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться, что происходит. Тем более, что О.КУХТЕЙ в разговоре все время «прикрывался» фамилией ИЛЬЧЕНКО (вице-мэр Одессы – УНИАН)”.

П.СЕРЕБРЕНИК сказал, что “оперативная разработка” длилась около двух месяцев, пока, в конечном итоге, “было определено время и место встречи для передачи взятки”.