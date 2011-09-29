В Киеве можно будет поменять валюту без паспорта, но недешево

В Киеве будет установлено около 50 валютообменных банкоматов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор гендепартамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА сегодня во время круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина.

По ее словам, банкоматы будут только принимать валюту.

«Есть 4-5 банков, которые завезли специальные банкоматы. Я знаю о порядка 50, но имеет смысл уточнить», - отметила она.

Также Е.ЩЕРБАКОВА сообщила, что, возможно, будут перепрограммированы на валютообменные операции действующие банкоматы.

В то же время, по ее словам, обмен валюты через такие банкоматы не будет дешевой операцией.

В свою очередь народный депутат Украины (Партия регионов) Василий ГОРБАЛЬ подчеркнул, что таких валютообменных банкоматов не должно быть много: «Валютообменные банкоматы – редкая и дорогая услуга, их не должно быть много».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).