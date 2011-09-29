Для моряков ЧФ построят 1260 квартир

В Севастополе в районе бухты Казачья для моряков Черноморского флота РФ планируется построить 1 тыс. 260 квартир.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь командующего ЧФ России капитан 1 ранга Вячеслав ТРУХАЧЕВ.

В частности, по его словам, на Черноморском флоте РФ продолжается реализация программы по обеспечению жильём военнослужащих, в рамках которой существенно расширены возможности выбора российских регионов для постоянного проживания. Так, черноморцам предложен перечень населенных пунктов, где уже имеется жилье, - в Московской, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Челябинской и других областях РФ.

Непосредственно же в Севастополе осуществляется строительство служебного жилья в бухте Казачья, где в течение нескольких лет предстоит построить 1 тыс. 260 квартир для моряков-черноморцев. Сдача в эксплуатацию первого дома планируется в 2012 году, отметил В.ТРУХАЧЕВ.