Через несколько часов Украина может оказаться в техническом дефолте

Начиная с пятницы, 23 сентября, Государственное казначейство остановило движение средств на всех казначейских счетах на центральном и местном уровнях.

Об этом сообщает Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности со ссылкой на источники в данной госучреждении.

ВЦСПД считает, что такая ситуация указывает на попытку аккумулировать средства, необходимые для погашения до 28 сентября двух серий ОВГЗ на общую сумму свыше 5,3 миллиарда гривен.

"По состоянию на 17.00 28 сентября долг не выплачен. Это свидетельствует о том, что уже через несколько часов Украина может оказаться в состоянии технического дефолта", - говорится в сообщении.

Источник "Экономической правды" в Госказначействе также подтвердил эту информацию.