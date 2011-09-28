Милиция ждет в Полтаве 70 немецких хулиганов

В Полтаве милиция переходит на усиленный режим патрулирования в связи с завтрашним футбольным матчем между «Ворсклой» и «Ганновером».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник милиции области Александр РУДЯК, информируя сегодня депутатов Полтавского облсовета о состоянии борьбы с преступностью и охране правопорядка в регионе в первом полугодии.

По его словам, на футбольный матч в Полтаву приедут до 500 немецких фанов. Из них, по данным Интерпола, 70 - футбольных хулиганов.

Полтавская милиция приготовилась к проведению матча усиленными патрулями, чтобы завтра обеспечить общественный порядок в Полтаве на должном уровне.

Как сообщалось, матч между полтавским ФК "Ворскла" и немецким «Ганновером» состоится 29 сентября в 22.05.