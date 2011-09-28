Грабители взломали банкомат

Двое грабителей в масках завладели почти полумиллионом гривень, взломав и ограбив банкомат в райцентре Беляевка Одесской области.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в области.

Как уточнили в милиции, «преступники в масках проникли в помещение водоочистительной станции, где с применением физической силы к персоналу предприятия совершили ограбление расположенного в нем банкомата банка «Південний», завладев деньгами в сумме 478 тыс. грн.».

Правоохранителями принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.

В ходе следственно-розыскных мероприятий установлено, что банкомат находился в помещении водоочистительной станции без какой-либо охранной сигнализации и системы видеонаблюдения: администрация банка не заключала никаких договоров с предприятием по его размещению и охране.

Возбуждено уголовное дело согласно признакам ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.