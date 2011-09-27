Умер бывший советский политзаключенный Петр Рубан

В Киеве на 72-м году жизни умер бывший советский политзаключенный, деятель искусств, член Украинской Хельсинской группы с 1985 года и Организации украинских националистов Петр Рубан.

С 1959 года П.Рубан несколько раз был приговорен к различным срокам лагерей, среди прочего, за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и «клевету на советский государственный и общественный строй».

Наиболее резонансным было дело П.Рубана 1976 года. Оно было возбуждено после того, как он изготовил к 200-летию США подарок американскому народу - деревянную книгу, на обложке которой изображена статуя Свободы и сделана надпись «200 лет».

П.Рубана освободили в 1988 году и выслали из Советского Союза. Его принял президент США Рональд Рейган.

После возвращения в Украину в 1996 году П.Рубан был избран заместителем председателя главного провода ОУН в Украине.

Указом Президента Украины 2006 года П.Рубан как член Украинской Хельсинской группы награжден орденом «За мужество» I степени.

Прощание с П.Рубаном состоится в 9 часов утра 28 сентября возле морга Октябрьской больницы в Киеве. Похоронят его в тот же день в Конотопе.