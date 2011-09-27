Отобьет ли у украинцев высокий акциз желание курить (опрос)

Для украинцев первоочередными социальными проблемами являются низкие зарплаты и рост цен. Меньше всего население беспокоят проблемы курения и языковой вопрос.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного «Бюро статистического анализа» (БСА), которые озвучила сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель «БСА» Мария ЧЕРНОВА.

По словам М.ЧЕРНОВОЙ, наиболее важными социальными проблемами, требующими первоочередного решения, опрошенные назвали, в частности, низкий уровень заработных плат, рост цен на продукты питания, упадок национальной экономики, безработицу и коррупцию. Эти проблемы назвали более трети респондентов. При этом табакокурение в данном списке проблем занимает предпоследнее место, пропустив перед собой только языковые вопросы.

Согласно опросам, 26% опрошенных курят сейчас и 20% курили ранее. Среди причин начала курения на первом месте они назвали влияние друзей (35%) и желание казаться взрослым (12%). На вопрос «Решит ли поднятие акциза на сигареты проблему табакокурения?» 77% респондентов ответили отрицательно. При этом 75% опрошенных считают, что повышение акциза на сигареты приведет к росту теневых продаж табачных изделий. Также 77% заявили, что продолжат курить при повышении цен на сигареты, в том числе и за счет повышения акцизов, и всего 18% опрошенных курильщиков заявили, что бросили бы курить в этом случае.

«Эта проблема (табакокурения - УНИАН) есть, но она требует профессиональных подходов, а мы имеем дело с откровенной пропагандой. Если посмотреть результаты исследований, то видно, что люди знают о проблеме, иными словами, информация до них доходит, пропаганда работает полным ходом, но толку от этой пропаганды никакого», - заявил президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир ДЕМЧАК. «Есть пропаганда здорового образа жизни, а есть здоровый образ жизни. Обществу предложили пропаганду здорового образа жизни, а выдают ее за здоровый образ жизни. А его не было и нет, и не видно, как его собираются достичь как правительственные органы, так и общественные организации», - отметил В.ДЕМЧАК.

Он подчеркнул, что людей волнуют другие социальные проблемы, и их стоит решать в первую очередь. «Я не хочу сказать, что не нужно заниматься табакокурением и решать проблему табакокурения. Точно надо, но другими методами, теми, которые дают результат. Надо принимать такие правительственные решения и законы, которые бы реализовали в Украине здоровый образ жизни. И пусть те же акцизы, которые собираются с табака и алкоголя и т.д., идут на эти цели», - добавил В.ДЕМЧАК.

Опрос проводился в сентябре т.г. методом телефонного интервью и опроса в Интернете. Было опрошено 1600 жителей крупнейших городов.