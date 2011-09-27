Янукович запретил выселять из общежитий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как заявил Президент, отныне жителей общежитий не будут иметь права отселять из помещений, в которых они живут.

«Каждый украинец должен быть уверен в своем будущем в собственных стенах», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как отметили в пресс-службе, новая редакция закона предусматривает обязательную передачу общежитий в собственность территориальных общин с дальнейшей их приватизацией и определяет порядок этой процедуры.

По закону, на приватизацию имеют право граждане, которые на законных основаниях длительное время (не менее пяти лет) зарегистрированы и фактически проживают в общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан или для проживания семей, и не имеют другого собственного жилья.

Документ предусматривает также продление на три года моратория на отчуждение общежитий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий".