В Киеве задержали «минера» гипермаркета

В Киеве 26 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали злоумышленника, который «заминировал» гипермаркет.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.

Им оказался 22-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области. Предварительно установлено, что он из хулиганских побуждений сделал ложное сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из гипермаркетов столицы.