В Киеве задержали «минера» гипермаркета
12:10, 27 сентября 2011Общество
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Злоумышленнику 22 года
В Киеве 26 сентября в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали злоумышленника, который «заминировал» гипермаркет.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД.
Им оказался 22-летний житель Киево-Святошинского района Киевской области. Предварительно установлено, что он из хулиганских побуждений сделал ложное сообщение о закладке взрывчатки в здании одного из гипермаркетов столицы.
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