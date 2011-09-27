В ДТП в Польше погибли два украинца

В дорожно-транспортном происшествии в Польше погибли два гражданина Украины.

Как сообщает ТСН, микроавтобус, перевозивший украинцев, попал в ДТП в польском селе Дорогуск возле украинско-польского пограничного автомобильного перехода "Ягодин-Дорогуск". В результате аварии двое граждан Украины погибли на месте аварии, а еще двух пассажирок в тяжелом состоянии отвезли в больницу в городе Хелм.

Как сообщили собственные источники ТСН и Polskie Radio, трагическая авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник. Микроавтобус, в котором украинские заробитчане возвращались домой, врезался в грузовик на автомобильной дороге в направлении пограничного перехода. До границы оставалось около одного километра.

По словам очевидцев, микроавтобус после столкновения с прицепом грузовика превратился в груду железа.

"Автобус, за рулем которого был 30-летний водитель, влетел в неподвижный TIR (международное обозначение грузовиков). Водитель был трезв. Причины ДТП устанавливаются", - заявила представитель полиции в Хелме Ева ЧИЖ.

"Водитель микроавтобуса отделался незначительными ушибами", - добавила она.

Из-за аварии основную дорогу на границу было перекрыто на несколько часов. Поэтому легковые автомобили были вынуждены добираться на пограничный переход объездными путями.

Для грузовиков объездная дорога организована не была, поэтому очередь на границу, по данным местной полиции, выросла примерно на один километр.