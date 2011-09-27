Молодежь в Европе и США игнорирует презервативы (опрос)

Число молодых людей, не пользующихся презервативами, значительно возросло в странах Европы и США, сообщает Медпортал.ру со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди жителей трех десятков стран мира в возрасте от 15 до 24 лет и приуроченного ко Всемирному дню контрацепции.

Данные были сопоставлены с исследованиями 2009 и 2010 годов. Наиболее значительный рост числа пренебрегающих контрацепцией молодых людей отмечен во Франции, США и Великобритании.

В частности, во Франции число респондентов, занимавшихся незащищенным сексом с новым партнером, возросло по сравнению с данным прошлого года более чем в два раза (с 19 до 40 процентов от общего числа опрошенных). В Соединенных Штатах аналогичный показатель увеличился более чем на треть (с 38 до 53 процентов), в Великобритании – на одну пятую (с 36 до 43 процентов).

По данным авторов исследования, в среднем по Европе доля молодых людей, признавшихся в незащищенном сексе, возросла по сравнению с прошлым годом с 36 до 46 процентов. Противоположная тенденция была отмечена в странах Латинской Америки – там соответствующий показатель, напротив, сократился с 56 до 48 процентов. В странах Юго-Восточной Азии ситуация практически не изменилась, в Африке опрос в 2010 году не проводился.