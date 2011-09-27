Группа украинских военных совершает паломничество в Иерусалим

Группа украинских военных паломничество в Иерусалим.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минообороны, поездка проходит по инициативе синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими воинскими формированиями Украины УПЦ.

В течение недели военные паломники из Украины посетят христианские святыни Иерусалима, Вифлеема, Галилеи, поднимутся на гору Фавор и Синай.

27 сентября они побывают на праздничном богослужении Патриарха Иерусалимского ФЕОФИЛА возле Гроба Господнего по случаю праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господнего. Духовную опеку над паломниками будет осуществлять председатель синодального отдела УПЦ архиепископ Львовский и Галицкий АВГУСТИН и два священника отдела, которые в прошлом были офицерами.

По словам архиепископа АВГУСТИНА, посещение святых мест является неотделимой частью духовной жизни для каждого христианина, «ведь паломничество дает верующему возможность получить неописуемую помощь Господа, прикоснуться к самым величественным святыням».