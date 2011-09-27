Китай готов вложить 10 млрд. долл. в сельское хозяйство Украины

Китай готов инвестировать в отрасль сельского хозяйства Украины 10 млрд. долл. в случае наличия согласованных сторонами конкретных проектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА.

В рамках визита украинской делегации во главе с председателем правления Национального банка Украины Сергеем АРБУЗОВЫМ в Китайскую Народную Республику обсуждались вопросы финансирования Эксимбанком Китая инфраструктурных и агропромышленных инвестиционных проектов в Украине, а также участия китайского банка в финансовых операциях на земельном рынке Украины.

«Китай уделяет значительное внимание развитию отношений с Украиной в отрасли сельского хозяйства. Президент Эксимбанка проинформировал нас, что банк готов обеспечить инвестиции в сельское хозяйство Украины на сумму 10 млрд. долл. США в случае наличия согласованных сторонами конкретных проектов», - сказал Н. ПРИСЯЖНЮК.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время Эксимбанк намерен отправить в Украину рабочую группу, которая на постоянной основе будет сотрудничать с украинскими партнерами.

Руководитель Минагропрода также встретился с председателем правления Китайской национальной корпорации по развитию сельского хозяйства Линь ШЕНЛИ. Стороны обсудили перспективы и условия сотрудничества мощнейшей китайской корпорации в отрасли сельского хозяйства с Украиной в сферах растениеводства, животноводства, промышленной рыбалки и переработки морепродуктов.

«Для конкретной работы в Украине в октябре текущего года руководство и специалисты корпорации посетят Украину и встретятся с представителями Государственной продовольственной и зерновой корпорации Украины, агропредприятий, которые занимаются животноводством и переработкой свинины, телятины, мяса птицы, а также украинскими рыболовами», - отметил министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, интерес китайской стороны заключается в том, чтобы импортировать из Украины продукты питания, а также совместно с Украиной реализовывать их на рынках других стран.