Патриарх Филарет освятил собор

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ с архипастырским визитом прибыл в г. Конотоп Сумской области, в котором недавно завершилось строительство собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Сумской епархии УПЦ КП, праздничное Богослужение началось с освящения престола и храма, после чего была совершена Божественная литургия. Вместе с патриархом молились архиепископ Белгородский и Обоянский ИОСАФ, епископ Сумской и Ахтырский МЕФОДИЙ, епископ Харьковский и Богодуховский ЛАВРЕНТИЙ, епископ Конотопский АФАНАСИЙ, настоятель храма протоиерей Павел КУЗЬО, а также духовенство Сумской епархии. Особой торжественности Богослужению придавало пение хора Михайловского Златоверхого мужского монастыря, прибывшего из Киева.

По завершению богослужения патриарх наградил высокими церковными наградами благотворителей и прихожан, помогавших строительству храма.