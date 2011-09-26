Начальника хранилища похитил на продажу 160 гранат

Военная прокуратура Ровенского гарнизона направила в суд уголовное дело против начальника хранилища одной из воинских частей, который похитил 160 осколочных гранат РГД-5.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, военнослужащий, искусственно создав излишки боеприпасов в хранилище, похитил 160 гранат РГД-5 и запалов к ним, часть из которых реализовал гражданским лицам.

Все похищенные гранаты во время следствия изъяты. Военнослужащий находится под стражей.

Дело возбуждено по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч.2 ст.410 (хищение военнослужащим оружия, боевых припасов) Уголовного кодекса Украины.