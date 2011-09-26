Офицер отбил солдату селезенку

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело в отношении офицера, который отбил солдату селезенку.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона Украины, по результатам проверки соблюдения законодательства по вопросам сохранности жизни и здоровья военнослужащих Харьковского университета Воздушных Сил возбуждено уголовное дело в отношении одного из командиров факультета противовоздушной обороны сухопутных войск.

«Установлено, что во время проведения вечерней прогулки на плацу университета командир был не доволен якобы невыполнением одним из солдат своих обязанностей по воинской службе, а именно его приказа о запрете пользоваться мобильным телефоном в строю. За это командир, превышая свои служебные полномочия, «нанес солдату один удар кулаком в спину», - говорится в сообщении пресс-центра. В результате удара солдат «получил подкапсульный разрыв селезенки, что привело к утрате указанного органа, то есть преднамеренному тяжелому телесному повреждению, опасному для жизни», отметили в пресс-центре.