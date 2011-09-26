Директор техникума прикарманил 133 тысячи стипендии студентов

В Донецкой области Краснолиманской транспортной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.3. ст.365 УК Украины в («Превышение власти или служебных полномочий») отношении директора техникума, который, превышая свои служебные полномочия, лишил студентов стипендии на сумму 133 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что во время досудебного следствия было установлено, что директор техникума, будучи председателем стипендиальной комиссии, фактически самостоятельно принял решение о повышении среднего балла успеваемости с 4,0 до 4,2. Должностное лицо подписало приказ о предоставлении стипендии только тем студентам, которые имеют средний балл 4,2 и выше. То есть директор техникума выдал документ, который не отвечает постановлению КМУ №882, в котором предусмотрена выплата стипендии студентам, имеющим средний балл 4,0 и выше. Таким образом, 74 студента не получали надлежащей им стипендии на общую сумму 133 тыс. грн.

На сегодня досудебное следствие окончено, уголовное дело по обвинению директора техникума направленно в суд для рассмотрения по существу.