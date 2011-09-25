Если бы Севастополь развивался как Одесса, он жил бы богаче
Считает зам главы администрации
Власти Севастополя считают, что город должен развиваться как морской порт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир АРАБАДЖИ в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Жаком ФОРОМ.
«Если бы наш город с его прекрасной бухтой изначально развивался не как закрытая военно-морская база, а как развивалась свободная Одесса, то Севастополь жил бы сегодня гораздо богаче», - отметил В.АРАБАДЖИ.
«Городские власти считают, что Севастополь должен развиваться как морской порт, обрастать коммерческими портовыми терминалами: нам нужны инвестиции, для нас это очень важно», - сказал вице-губернатор.
По его словам, у города хороший научный потенциал. «Наши вузы могли бы обеспечить кадрами любую отрасль. Мы с оптимизмом смотрим в будущее», - добавил чиновник.
Ж.ФОР, со своей стороны, отметил: «Я услышал о проектах и планах, которые существуют на ближайшее будущее – они впечатляют. И я совершенно уверен, что участие в этих проектах заинтересует французские компании и французский бизнес».
Кроме того, как сказал посол, во Франции отмечают, что количество французских туристов как в Крыму, так и в городе Севастополе с каждым годом увеличивается. «Поэтому мы должны очень тесно сотрудничать с городской администрацией, чтобы работать в этом направлении – усиливать наши взаимоотношения», - констатировал дипломат.