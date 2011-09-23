Украинский оскаровский комитет не смог выбрать фильм, который бы смог представлять нашу страну в номинациях на премию “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук этого года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского оскаровского комитета, режиссер Олег ФИАЛКО.

Показав представителям СМИ специальный конверт, в котором якобы находится название фильма-номинанта, который был определен вчера на заседании Комитета, он вытащил из него абсолютно чистый лист бумаги.

«Нет в этом году победителя», - заявил О.ФИАЛКО.

Директор Украинского оскаровского комитета отметил, что предполагалось определить фильм, который будет номинирован от Украины на премию «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке». Согласно Правилам 84-й ежегодной премии «Оскар» к участию в отборе фильмов допускаются кинокартины, которые соответствуют, в частности, таким требованиям: это должен быть полнометражный художественный фильм; картина должна выйти в прокат в стране, от которой подается заявка на «Оскар», в период между 1 октября 2010 года и 30 сентября 2011 года, причем прокат картины должен длиться не меньше 7 дней подряд; формат показа – на пленке для показа в цифровом зале; картина должна иметь рекламный постер. Кроме того, творческий контроль над созданием фильма должен принадлежать гражданам или резидентам страны, которая подает заявку.

«Дело в том, что было пять претендентов. Но, к большому сожалению, практически все они не отвечали регламенту Американского оскаровского комитета. Фильм может быть шедевром, но не будет даже рассматриваться, если не отвечает требованиям оскаровского комитета», - пояснил О.ФИАЛКО.

Как сообщили на пресс-конференции, претендентами были фильмы: «Любовь и точка» (режиссера Валерия ЯМБУРСКОГО, заявленная дистрибьютором Universe Media как «первая украинская романтическая комедия в 3D»); альманах короткометражных фильмов «Мудаки. Арабески» (в инициативную группу режиссеров вошли Владимир ТИХИЙ, Иван ТИМШИН, Мирослав СЛАБОШПИЦКИЙ, Анатолий ЛАВРЕНИШИН, Вера ЯКОВЕНКО, Аксинья КУРИНА, Роман БОНДАРЧУК и другие); режиссерский дебют телесценариста Константина КОНОВАЛОВА «Аня, Волга, рок-н-ролл»; чернобыльская драма Александра МИНДАДЗЕ «В субботу», участвовавшая в этом году в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля и «Днепр» режиссера Александра ШАПИРО.

По словам присутствующего на пресс-конференции вице-президента Ассоциации продюсеров Украины, при которой создан оскаровский украинский комитет, продюсера Дмитрия КОЛЕСНИКОВА, производители фильмов должны изначально знать все требования Оскаровской премии и если планируют участие в номинации – жестко соблюдать их при съемках фильма. «К этому всему продюсеры изначально на стадии производства и подготовки фильма к прокату должны думать, что б не в последний момент – в июле или августе месяце – вдруг все понимали, что это годовой объем документов для подготовки фильма на выдвижение на «Оскар»», - подчеркнул Д.КОЛЕСНИКОВ.

«Если в следующем году у нас будет Кира МУРАТОВА, СЛАБОШПИЦКИЙ снимает, ИЛЬЕНКО, ВАСЯНОВИЧ… Девять дебютов будет! Тот урожай, который мы ожидаем, надеемся принесет нам результаты и тогда можно будет с чистой совестью претендовать на «Оскар», - уверен О.ФИАЛКО.

Как сообщал УНИАН, в этом году был создан и начал свою работу Украинский оскаровский комитет. 15 сентября было объявлено о начале приема заявок на участие в отборе фильма, который будет номинирован от Украины на премию «Оскар». Прием заявок длился до 20 сентября, включая выходные дни.

В Украинский Оскаровский Комитет входят 11 человек, в том числе: народный артист Украины Богдан СТУПКА, народная артистка Украины Ада РОГОВЦЕВА, режиссер Олег ФИАЛКО, лауреат технической премии «Оскар» Анатолий КОКУШ, председатель Национального Союза кинематографистов Сергей ТРЫМБАЧ, кинокритик, ведущий телепрограммы «Аргумент-кино» Владимир ВОЙТЕНКО, президент Ассоциации продюсеров Украины Алексей СЕРКОВ, продюсер Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, продюсер, сценарист Игорь САВИЧЕНКО, режиссер Сергей МАСЛОБОЙЩИКОВ.