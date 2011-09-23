Завершился международный слет патриотических клубов

С 21 по 23 сентября в Сумской области проходил Международный форум-слет патриотических клубов и общественных организаций поискового и патриотического направления.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник управления по делам семьи, детей и молодежи Сумской облгосадминистрации Олег ЛАТА, в слете участвовали украинские и российские клубы: россиян представлял клуб, трижды побеждавший на подобных сборах из Курской области, Украину – клубы из 10 районов Сумской области, где это движение развито или активно развивается.

«Данный форум не соревновательный. Ребята общаются, учатся принимать решения. Клубы показывают свое мастерство, инициативные группы получают методические рекомендации по организации на местах клубов», - рассказал О. ЛАТА.

Участники форума, а это 120 человек в возрасте от 15 до 30 лет, жили в палаточном лагере имени легендарного партизанского генерала Сидора Ковпака. В рамках работы форума его участники играли в пейнтбол, учились азам прыжков с парашютом, сборки-разборки оружия, рукопашного боя.

Что касается дальнейшего развития военно-патриотического движения, то, по словам О.ЛАТЫ, на Сумщине есть хороший работы опыт клуба «Мужество». Именно этот опыт будет распространяться на территории области, а к работе будут привлекаться учащиеся Кадетского корпуса.