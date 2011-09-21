Регионал предлагает приравнять «детей войны» к ее участникам

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ инициирует введение надбавки в размере 10% прожиточного минимума и бесплатное протезирование, санаторно-курортное оздоровление, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и телефонной связи для «детей войны», а также приравнять их по статусу льгот к участникам войны.

Как сообщили в пресс-службе Партии регионов, об этом Я. СУХОЙ сказал в кулуарах Верховной Рады Украины.

«Участники войны - это те люди, которые были в тылу - для них предусмотрена сейчас доплата в размере 10% прожиточного минимума, если этот человек награжден орденом за доблестный труд в тылу - 15%, участнику боевых действий - фронтовику, который воевал в окопах - 25%, «дети войны», в зависимости от даты рождения - 30%», - сообщил Я. СУХОЙ, отметив, что поэтому складывается ненормальная ситуация, когда между участниками войны и детьми войны существует определенная конкуренция, которая часто перерастает в ссоры.

«Поэтому я выхожу с таким предложением - приравнять «детей войны» по статусу льгот к участникам войны. Они примерно одинаковы по возрасту и примерно одинаково переживали беду войны. Если это удастся - будет хорошо, если нет - будем искать какие-то другие выходы», - отметил он.

Я.СУХОЙ пояснил, что предусматривается выплата гарантированной надбавки в размере 10% прожиточного минимума ежемесячно. «Но к этому добавляется бесплатное протезирование, бесплатное санаторно-курортное обслуживание, льготы за жилищно-коммунальные услуги и телефонную связь», - сказал он.

По словам народного депутата, сейчас насчитывается 4,6 млн. человек, которые должны получать доплаты. «Сегодня только по решению судов необходимо выплатить 6,7 млрд. грн. Сегодня всех льгот и доплат Украины - на сумму более 30 млрд. грн. Это бюджет всех местных бюджетов Украины», - отметил Я.СУХОЙ, добавив, что рано или поздно эту проблему надо решать.

«Эта проблема и глубоко политическая. Поскольку пенсионер, который получает 8 тыс. грн. пенсии, но он родился в 1942 году, например, и пенсионер, который получает 800 грн. и родился в том же году, какая может быть доплата тому и тому? Социальные доплаты должны быть только для тех людей, которые в них нуждаются согласно закону о государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях», - подытожил Я. СУХОЙ.