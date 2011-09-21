Под Львовом проходят международные учения сил спецопераций

На базе Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области продолжаются многонациональные учения сил специальных операций “Джекал Стоун – 2011”, в которых принимают участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Польши, Венгрии и персонал Вооруженных сил США.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны Украины.

Как отметил руководитель учений – начальник управления специальных операций Генерального штаба ВС Украины полковник Юрий СЕРВЕТНИК, украинский спецназ во второй раз принимает участие в этих мероприятиях. Приоритеты украинских спецназовцев в учениях – налаживание сотрудничества, дружеских отношений с иностранными коллегами и повышение профессионализма, для чего материальная база Международного центра миротворчества и безопасности предоставляет большой спектр возможностей.

«Для Командования сил специальных операций ВС США в Европе эти учения – также, не только профессиональная подготовка, но и укрепление дружбы, – отметил заместитель командующего сил спецопераций Вооруженных сил США в Европе капитан 1-го ранга Корнелиус ГУИНАН. – Целью этих учений мы избрали выполнение совместных задач, изучение личных качеств коллег и умение поладить в критической обстановке. По уровню сложности “Джекал Стоун” подобны “Репид Трайдент”. К учениям, которые проводится одновременно на территории Украины, Болгарии и Румынии, привлечены около 1500 военнослужащих из восьми стран, которые не только улучшают свои профессиональные навыки, но и обмениваются неоценимым боевым опытом».

Командир полка спецназначения Войска Польского полковник Ришард ПЬЕТРОВ отметил, что уверен в том, что нынешние учения будут успешными и эффективными.

«Знаю, что между нашими странами и армиями много отличий, но это не означает, что мы не должны обмениваться опытом, улучшать операционные возможности. Также не сомневаюсь, что бойцы спецназначения, которые принимают участие в учениях, будут помогать друг другу и завяжут дружеские отношения», – отметил польский офицер.

В начале учений участники показали амуницию и экипировку своих спецподразделений. Инструкторы разъясняли возможности спецснаряжения и обменивались опытом с коллегами-профессионалами.

Украинский спецназ, как принимающая сторона, продемонстрировал тактику действий своих подразделений. По сценарию, общий патруль попал в засаду незаконного вооруженного формирования, боевики которого применили для остановки колонны самодельное взрывное устройство. Их силы преобладали, и патруль, вступив в бой, вызвал помощь, которая не замешкалась.

Вертолетом Ми-8МТ, командиром экипажа которого был начальник летно-методической службы 7-го полка армейской авиации 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины летчик 1-го класса Сергей ПОЖИДАЕВ, прибыла спецгруппа усиления. Воины десантировались способом “фастропинга”, новым для украинских военнослужащих, и сразу вступили в бой. Следом прибыл вертолет медэвака.

Отбив атаку, спецназовцы доставили раненых на борт медицинского вертолета, после чего разместились на специальном устройстве “Адаптер-2”, способном забрать из труднодоступного места подразделение до 10 человек. Вертолет, не приземляясь и осуществляя огневую поддержку из пулемета, в считанные минуты забрал спецназ с поля боя. Следует отметить, что “Адаптер-2” в Вооруженных Силах Украины использовался впервые.

Как объяснил начальник штаба учений “Джекал Стоун – 2011” полковник Владимир КУЛАГИН, программой мероприятия предусмотрено десантирование разными способами как днем, так и ночью, использование полного спектра возможностей спецгрупп. Кроме этого, будут максимально использоваться и будут апробироваться “в бою” новые специальные устройства.

Офицер отметил, что большое значение в ходе подготовки к этим учениям имело взаимодействие военного спецназа со спецподразделениями правоохранительных органов государства и исследовательскими центрами. Кстати, украинскую сторону на учениях представляют военнослужащие из всех спецподразделений Украины.

Многонациональные учения “Джекал Стоун – 2011” продлятся до 28 сентября.