Долетело ли фосфорное облако до Ровенской области?

В Ровенской области задействован план действий по ликвидации возможных последствий техногенной катастрофы, которая произошла накануне во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель главы Ровенской облгосадминистрации Юрий БЛАГОДИР.

По его словам, на место катастрофы и в южные районы Ровенской области выехали передвижные лаборатории и специалисты, которые регулярно будут брать анализы и пробы почв.

Ситуацию в пяти селах области, расположенных максимально близко к границе Львовской области, будут отслеживать особо тщательно, сказал Ю.БЛАГОДИР. Пока жалоб от жителей этих населенных пунктов на ухудшение здоровья нет.

Ю.БЛАГОДИР также сообщил об отсутствии информации о том, что фосфорное облако долетело или может долететь до Ровенской области.