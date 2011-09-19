Милиция нашла водителя, который утром в Киеве сбил трех пешеходов

Милиция задержала водителя, который сегодня утром в Киеве сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП.

Как сообщили УНИАН в столичной милиции, автомобиль, который совершил наезд на пешеходов, был выявлен в одном из дворов. Самого водителя задержали в его квартире. В настоящее время он дает объяснения, отметили в милиции.

Что касается пострадавших, то двое из них получили телесные повреждения средней степени тяжести, один – тяжкие.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 часов водитель красного Chevrolet Lacetti на пешеходном переходе сбил трех человек и скрылся с места происшествия. ДТП произошло на перекрестке улиц Фрунзе и Петропавловской. Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу.