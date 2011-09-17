Китайские презервативы оказались малы южноафриканцам

В ЮАР суд отменил сделку по закупке правительством страны крупной партии презервативов, произведенных в Китае, сообщает Медпортал.ру.

Контракт на поставку презервативов был заключен Министерством финансов ЮАР с компанией Siqamba Medical, которая в свою очередь намеревалась закупить продукцию в Китае по результатам открытого конкурса. Конкурент Siqamba Medical, компания Sekunjalo Investments Corp., оспорила это решение в Высшем суде Претории, указывая на то, что ее продукция более соответствует нуждам населения страны.

В частности, в иске утверждалось, что размер презервативов, поставляемых Sekunjalo Investments, на 20 процентов выше китайских.

Судья счел аргументы истца обоснованными и заблокировал контракт с Siqamba Medical. Как отмечается в судебном постановлении, китайские презервативы сделаны из неподходящего материала, не сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и, к тому же, слишком малы.

ЮАР занимает первое место в мире по распространенности ВИЧ/СПИДа. По данным ВОЗ, число носителей вируса в стране с 50-миллионным населением составляет 5,38 миллиона человек.