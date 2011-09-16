В Киеве состоится конференция против ненависти и антисемитизма

18-19 сентября в Киеве по инициативе народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА состоится Международная конференция парламентариев, посвященная борьбе с ненавистью и антисемитизмом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, это мероприятие приурочено также к 70-й годовщине трагедии Бабьего Яра, где погибли десятки тысяч людей разных национальностей.

«Этот непостижимый геноцид, который состоялся в Киеве, служит одним из ужасающих примеров человеческой ненависти, и проведение этого мероприятия послужит увековечению памяти об этой трагедии», - отмечается в сообщении.

В конференции примут участие члены парламентов и официальные лица из США, Канады, Великобритании, России, Германии, Израиля, Грузии и других стран.

Конференция начнется с мемориальной церемонии в Бабьем Яру 18 сентября в 17.00, и на следующий день продолжит работу в Верховной Раде Украины.