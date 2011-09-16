Погода на субботу

Завтра в Украине осадков не ожидается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9°, днем 17-22°; в южной части ночью 10-15°, на побережье морей до 19°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области в субботу осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 17-22°. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°; в Днепре возле Киева 18°.