В ноябре Украину накроют сразу три штаммы гриппа

Эпидемический сезон 2011/2012 года начнется, скорее всего, в ноябре, сообщает Минздрав. Пока что в Украине - традиционный рост заболеваемости ОРВИ в связи с похолоданиями в начале месяца, но по итогам 5—11 сентября он не превышал эпидпорог, рассказал "Сегодня" заведующий Украинским центром гриппа и острых респираторных инфекций Центральной СЭС Андрей Александрин.

«О гриппе сейчас говорить рано, так как регистрируются единичные случаи. Грипп мы ожидаем с ноября, но еще не факт, что будет эпидемия», — говорит Александрин. «Этой осенью будут штаммы, которые «гуляют» у нас уже третий год, — «Калифорния» H1N1 и «Перс» H1N1, появится также новый вирус — «Брисбен», — рассказал руководитель Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар. — Вакцинацию начнем в конце сентября — начале октября, какие именно вакцины завезут, узнаем через неделю-две».