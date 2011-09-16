В "Парке Киевская Русь" - День урожая

В Центре культуры и истории «Парк Киевская Русь» 17-18 сентября состоится праздник «День Урожая».

Как сообщили УНИАН организаторы, гости парка увидят театрализованные выступления, смогут принять участие в конкурсах и получить подарки и призы. Имена гостей-победителей развлекательного конкурса «Самый крупный овощ и фрукт» будут занесены в «Книгу рекордов Парка Киевская Русь». На открытом мастер-классе «Эксклюзивных рецептов древнеславянской кухни» виртуозные шефы-повар раскроют кулинарные секреты наших предков.

Также состоится музыкально-театральное действо - «Славянский Коловорот». В захватывающей форме театр «Парка Киевская Русь» продемонстрирует весь годичный цикл полевых работ древнеславянских народов, начиная с ранней весны, когда земля готовилась к посеву и, заканчивая поздней осенью, когда собирался весь урожай, а после этого начинались игры, забавы и развлечения.

«Зрелищная, развлекательная и интерактивная программа театра «Парка Киевская Русь» под названием «Рог Изобилия» основана на игровой культуре Киевской Руси», - рассказывают организаторы.

Кроме этого, в захватывающем квесте «Щедрая Хата» команды будут соревноваться за звание «Самой гостеприимной Горницы».

«Участники будут соревноваться, кто быстрее всех наполнит свои возы дарами полей и кто из команд приготовит самые оригинальные блюда», - сказал режиссер театра Александр АНДРИЕНКО.

Кульминацией квеста станет конкурс «Песчаных скульптур», во время которого командам нужно будет вылепить из песка самую большую репу.

Как сообщили организаторы, парк открывается для гостей с 10.00 утра.

Театрализованное представление театра "Парка Киевская Русь" начнется 17 сентября в 12.00 и завершиться в 19.00. 18 сентября – начнется в 12-00 и завершиться в 19.00.

От станции метро "Выдубичи" до "Парка Киевская Русь" курсируют маршрутные автобусы.