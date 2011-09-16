Генсек Совета Европы привез из Страсбурга новый план

16 сентября в Украине с официальным визитом будет находиться Генеральный секретарь Совета Европы Торбйорн ЯГЛАНД.

Департамент информационной политики МИД Украины объявляет аккредитацию на освещение презентации Плана действий СЕ для Украины на период до 2014 года с участием председателя Комитета министров Совета Европы, министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО и Генерального секретаря СЕ Т.ЯГЛАНДА.

Завершение аккредитации: 16 сентября в 12:00.

Телефон для аккредитации: 238-17-20.

Место проведения: ул. Большая Житомирская, 2, Дипломатическая академия Украины, 2-й этаж.

Начало презентации Плана действий СЕ для Украины на период до 2014 года – в 15.00.

Запланирован подход к прессе К.ГРИЩЕНКО и Т.ЯГЛАНДА.