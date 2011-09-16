Завод стройматериалов качал газ прямо на своей территории

В Тернопольской области выявили предприятие, которое, подсоединившись к газопроводу, похитило газа на 0,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, установлено, что служебные лица частного предприятия, которое специализируется на производстве строительных материалов, осуществляли несанкционированный отбор природного газа из газопровода. Для этого они врезались в участок на территории предприятия в обход счетчика. В дальнейшем похищенное топливо на предприятии использовали для производства продукции.

По заключению экспертного экономического исследования в результате противоправного безучетного потребления газа, который принадлежит ОАО «Тернопольгаз», государственному предприятию был нанесен ущерб на 0,5 млн. грн.

За присвоение и растрату имущества следователями УСБУ в Тернопольской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.