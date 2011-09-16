"Террористы" захватили морскую платформу Черноморнефтегаза

В Военно-морских Силах Вооруженных Сил Украины в рамках исследовательских командно-штабных учениях «Адекватное реагирование-2011» проведены тактико-специальные учения по освобождению от террористов захваченной морской стационарной платформы и ликвидации последствий террористической деятельности.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, по легенде учений, террористическая группировка захватила и заминировала одну из морских стационарных платформ государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз», работники захвачены в качестве заложников. К участию в учениях были привлечены специальные подразделения национальных ВМС и Службы безопасности Украины, морской тральщик «Черкаси».

В ходе учений были произведены десантирование на воду в водолазном снаряжении штурмовых групп спецподразделений Службы безопасности Украины и ВМС Украины, захват платформы абордажной группой со скоростного катера, уничтожение террористов, освобождение заложников и разминирование платформы.

Действия военнослужащих спецподразделений высоко оценили командующий Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ и начальник управления Службы безопасности Украины в городе Севастополе полковник Владимир ВОРОПАЙ, которые посетили район проведения учений на вертолете морской авиационной бригады.