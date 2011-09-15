Водитель автобуса привез шахтеров на смену и умер

Сегодня в городе Горловка Донецкой области водитель шахтного автобуса умер через несколько минут после того, как доставил горняков на работу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на главного технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Горловском теркоме Владимира МАМЗЕРА.

По его словам, сегодня в 12.30 водитель автобуса привез работников следующей смены на шахту им. Румянцева. Горняки пошли на наряд, а водитель остался в кабине автобуса.

«Примерно через 15 минут он позвонил жене и сообщил, что почувствовал резкое недомогание, супруга вызвала скорую. Но, к сожалению, оперативно прибывшие медики (около 13.00.) уже ничем не смогли помочь человеку – он скончался до приезда скорой помощи», - рассказал В. МАМЗЕР.

Врачи предполагают, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Точную причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза, заключено в сообщении.