Мартенс готов прислать врачей украинским политзаключенным

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС заявляет, что готов способствовать привлечению европейских медиков к лечению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и других политических заключенных в Украине.

Об этом В.МАРТЕНС сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я убежден, что госпожа ТИМОШЕНКО и коллеги нуждаются в помощи. Немедленной помощи, медицинской помощи. Следовательно, я готов обратиться в Ассоциацию врачей нашей страны, чтобы оказать такую помощь", - сказал В.МАРТЕНС.

Президент ЕНП также сообщил, что обсуждал с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос предоставления медицинской помощи Ю.ТИМОШЕНКО и другим заключенным.

"Я начал (встреча с Президентом — УНИАН) с того, что я ему рассказал о том, что мне не разрешили посетить госпожу ТИМОШЕНКО. Я хотел это сделать... И я хотел также просить о том, чтобы разрешили предоставить медицинскую помощь ей и другим заключенным, которые там находятся. Президент сказал мне, что он уважает мои убеждения", - подчеркнул В.МАРТЕНС.