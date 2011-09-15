Умер митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим

В Харькове на 91-м году жизни скончался митрополит Харьковский и Богодуховский Украинской православной церкви Московского патриархата Никодим.

Как сообщил корреспонденту УНИАН собственный источник, владыка скончался сегодня вечером в своей резиденции на территории Свято-Покровского монастыря УПЦ МП.

По неофициальной информации, врачи констатировали смерть от болезни сердца и хронических заболеваний.

*** Митрополит Никодим (Николай Руснак) родился 18 апреля 1921 года в селе Давидовцы Кицманского района Черновицкой области.

Архиерей Русской церкви, с 13 сентября 1989 года - митрополит Харьковский и Богодуховский. Старейший как по хиротонии (посвящению в сан), так и по возрасту епископ Русской православной церкви.

С апреля по 27 мая 1992 исполнял обязанности предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (до избрания ее главой митрополита ВЛАДИМИРА (Сабодана) вместо смещенного митрополита ФИЛАРЕТА (Денисенко), который ныне возглавляет УПЦ Киевского патриархата).