Один из дерущихся откусил другому нос

В городе Горняк Донецкой области молодой человек в ходе драки откусил оппоненту нос.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Селидовского городского отдела милиции со ссылкой на следователя горотдела Ирину ДИКИНУ.

По ее словам, ссора между мужчинами 25 и 40 лет произошла в городском кафе, и «никто уже из них не может вспомнить, из-за чего произошла словесная перепалка, которая переросла в драку».

«Если 40-летний мужчина дрался более-менее честно, то его младший соперник решил пойти ва-банк и применить не борцовский, но более действенный метод - покусать оппонента», - рассказала И.ДИКИНА. При этом она добавила, что медицинское обследование 40-летнего пострадавшего показало, что всего ему было нанесено соперником три укуса: за грудь, лоб и за нос. «Хулигану удалось откусить нос мужчине почти на треть», - констатировала следователь. Она сообщила, что с кровотечением пострадавшего мужчину доставили в больницу, где откушенный нос врачи смогли пришить, «но насколько орган обоняния сможет выполнять свою прежнюю функцию, пока неизвестно».

В отношении 25-летнего мужчины уже возбуждено уголовное дело, предварительно, по ст. 296 УК Украины (хулиганство). Вторую статью УК следствие может определить только после прохождения пострадавшим курса лечения и заключения судмедэксперта о тяжести полученных телесных повреждений.