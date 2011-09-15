Представители четырех посольств будут говорить о Киеве XV в.

20 сентября в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Крещатик, 4) состоится пресс-конференция, посвященная открытию самого масштабного фестиваля осени «Гости Древнего Киева XV века», который состоится 23-25 сентября в «Парке Киевская Русь».

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Украины и Киевской областной государственной администрации под патронатом Посольства Республики Беларусь в Украине, Посольства Литовской Республики в Украине, Посольства Республики Польша в Украине, Посольства Российской Федерации в Украине.

В ходе пресс-конференции состоится обсуждение программы мероприятия и международного значения фестиваля в контексте сохранения и популяризации культурного наследия мировой цивилизации.

Участники пресс-конференции - послы стран, под патронатом которых проходит фестиваль.

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