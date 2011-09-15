На украинской границе иностранцев попросят вывернуть карманы

Иностранцев попросят предъявлять деньги при въезде в Украину, пишет журнал WeeklyUA.

По информации издания, с 10 сентября вступило в силу постановление правительства о новых правилах оформления виз для иностранцев, въезжающих в Украину и едущих через ее территорию транзитом.

Вместо 15 типов виз (служебной, деловой, для ученых, студентов, миссионеров, туристов, проводников международных поездов, гастербайтеров и т.д.), останется только три — транзитная, краткосрочная (до 90 дней) и долгосрочная (более 90 дней). При этом суммы визовых сборов с иностранцев увеличиваются в 1,5–2 раза.

На сегодняшний день без визы в Украину на срок не более 90 дней могут въехать граждане всех бывших советских республик, кроме Туркменистана, а также граждане США, Канады, Японии и европейских стран, кроме Болгарии. Американская торговая палата в Украине уже выразила свою озабоченность новыми правилами. В частности, членов палаты, в основном иностранцев из менеджмента украинских представительств компаний, волнует, что будет с теми, у кого уже есть виза на момент вступления в силу постановления Кабмина. Также их не устраивает требование документально подтвердить свое финансовое положение при поездке в Украину — достаточно ли у иностранца денег на время пребывания в нашей стране и возвращения к себе домой, есть ли у него законные источники заработка на территории Украины.

Однако, все эти требования отвечают стандартам ЕС, и в Европе эти правила у тех же компаний возражений почему-то не вызывают, отмечают WeeklyUA.