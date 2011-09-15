Бывший заключенный отсудил у Украины 13 тыс. евро

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 13 тыс. евро за моральный ущерб Рефату ИЗЗЕТОВУ за ненадлежащие условия содержания его под стражей до суда.

Соответствующее решение суд принял на заседании 15 сентября, сообщает «Сегодня».

Р.ИЗЗЕТОВ был офицером милиции, его осудили ноябре 2004 года за участие банде и грабеж. Он был приговорен к 6,5 годам лишения свободы.

Р.ИЗЗЕТОВ жаловался на условия содержания под стражей до суда, по его словам, помещение было переполненным, кроме того, отсутствовали адекватные санитарные условия. Он также жаловался на незаконность и чрезмерную продолжительность его содержания под стражей, а также на чрезмерную продолжительность судебного процесса против него.

Единогласным решением суд признал факт нарушения права на свободу и личную неприкосновенность и права на справедливое судебное разбирательство в течение разумного времени.