Главу райгосадминистрации взяли на взятке

В Николаевской области за вымогательство 56 тысяч гривен взятки задержан глава райгосадминистрации

Киев. 15 сентября. УНИАН. В Николаевской области сотрудники управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили главу одной из районных райгосадминистраций.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, указанное должностное лицо требовало и получило 56 тыс. грн. взятки от жителя одного из сел Кривоозерского района за содействие ему в выделении в частную собственность земельного участка площадью 1,4 га на территории названного района. Взяточник задержан.

По данному факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.