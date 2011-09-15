Украина отбирает фильм для выдвижения на «Оскар»

Украинский оскаровский комитет объявил о начале приема заявок на участие в отборе фильма, который будет номинирован от Украины на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации «Фильм на иностранном языке».

Как сообщает пресс-служба Ассоциации продюсеров Украины, прием заявок будет проходить с 15 сентября до 20 сентября, включая выходные дни, передает ZN.ua.

В Украинский оскаровский комитет в этом году входят: народный артист Украины Богдан СТУПКА, народная артистка Украины Ада РОГОВЦЕВА, режиссер Олег ФИАЛКО, лауреат технической премии «Оскар» Анатолий КОКУШ, председатель Национального союза кинематографистов Сергей ТРИМБАЧ, кинокритик Владимир ВОЙТЕНКО, президент Ассоциации продюсеров Украины Алексей СЕРКОВ, продюсер Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, продюсер, сценарист Игорь САВИЧЕНКО, режиссер Сергей МАСЛОБОЙЩИКОВ и другие.

Члены оскаровского комитета просмотрят фильмы, подходящие под условия отбора картин, и 22 сентября примут решение, какой фильм будет представлять Украину.

Официальное выдвижение фильма-номинанта на «Оскар» пройдет 23 сентября в присутствии членов комитета, представителей съемочной группы картины и журналистов.

Украинский оскаровский комитет уже трижды выдвигал фильмы на соискание премии «Оскар» в номинации «Фильм на иностранном языке»: в 2003 году єто біла картина «Мамай» режиссера Олеся САНИНА, в 2006 году - картина «Аврора» режиссера Оксаны БАЙРАК и в 2009 году картина «Иллюзия страха» режиссера Александра КИРИЕНКО.

С 2011 года Украинский оскаровский комитет начинает свою работу на постоянной основе. В период между выдвижениями фильма-номинанта комитет будет заниматься общественно-просветительской деятельностью: проведением круглых столов, семинаров, конференций, посвященных участию Украины в отборе фильмов на «Оскар», анализу состояния и путей выхода отечественного кинематографа из кризиса, показу фильмов-победителей разных лет в номинации «Фильм на иностранном языке», а также другими видами деятельности.