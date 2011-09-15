В Ривне диджей Ленин пострадал из-за тезки и исторической даты

14 сентября в г. Ривне демонтировано несколько лайтбоксов с изображением Ленина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ривненской областной организации Украинской народной партии, демонтаж был проведен по инициативе областной организации УНП и при содействии городских властей.

Были демонтированы лайтбоксы с портретом Ленина, установленные на центральных улицах Соборной и Чорновила в Ривне, а также баннер на фасаде ночного клуба „Лагуна”, которые информировали о том, что 17 сентября (в ближайшую субботу) состоится вечеринка под названием „Disco Partyфон 80-90”, специальным гостем которой будет русскоязычный Dj Lenin.

По информации пресс-службы, УНП выступила с инициативой о демонтаже рекламы с изображениями Ленина, поскольку именно 17 сентября является датой, когда Красная армия вошла на территорию западно-украинских земель - это произошло 17 сентября 1939 года.