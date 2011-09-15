Молодую киевлянку ограбили, задушили и сожгли

В Киевской области около одного из поселков найдено обгоревшее тело 25-летней киевлянки. Об этом сообщает "Сегодня".

В результате оперативно-разыскных мероприятий работники милиции задержали двух безработных 29 и 40 лет.

Предварительно установлено, что они вечером 9 сентября предложили потерпевшей на ее автомобиле поехать в один из населенных пунктов на отдых. В последующем во время внезапно возникшей ссоры один из мужчин задушил потерпевшую, после чего вместе с другим похитил два мобильных телефона и изделия из золота и с целью сокрытия преступления тело потерпевшей облил бензином и поджег.

Преступники скрылись с места преступления на автомобиле потерпевшей. Часть похищенного и транспортное средство изъяты.