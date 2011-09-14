Создатели "Киноарсенала" включили в рабочую группу Януковича

В Украине будет создан фонд поддержки отечественного кинематографа “Киноарсенал”, призванный обеспечить партнерство киноиндустрии, крупного бизнеса и государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе кинопродюсера Олега КОХАНА, с такой инициативой выступила рабочая группа, созданная Национальным институтом стратегических исследований в соответствии с решением Общественного гуманитарного совета при Президенте Украины от 17 марта 2011 года.

Решение предусматривало разработку эффективных механизмов развития производства отечественной кинопродукции с использованием частного финансового партнерства.

По информации пресс-службы, в состав рабочей группы по разработке предложений о развития отечественного кино вошли представители власти, кинобизнеса, творческой интеллигенции, среди которых народный депутат Виктор ЯНУКОВИЧ, директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ, первый заместитель министра культуры Юрий БОГУЦКИЙ, народный артист Украины, кинорежиссер Роман БАЛАЯН, председатель Госкомтелерадио Александр КУРДИНОВИЧ, народный артист Украины Богдан СТУПКА, кинопродюсер О.КОХАН и другие.

О.КОХАН отметил, что очень важно, чтобы фонд стал эффективной коммуникационной и деловой платформой для диалога бизнеса, руководства страны, органов государственной власти, лучших представителей киноиндустрии и творческой элиты. «Это повысит нашу конкурентоспособность на мировом рынке через улучшение качества и увеличения количества кинопроектов, обеспечит стабильное развитие отрасли, в том числе, ее инвестиционную привлекательность», - сказал он.

Целью деятельности нового фонда станет системная финансовая поддержка ключевых составляющих киноиндустрии, в том числе предоставление образовательных грантов, финансирование дебютантов, создание и продвижение национальных фильмов.

Народный депутат В.ЯНУКОВИЧ, комментируя создание фонда, обратил внимание на влияние киноискусства на социальное и культурное развитие каждой нации, а также тот факт, что “многие украинские бизнесмены, среди которых немало патриотов, если и не вкладывают деньги в культурные инициативы, то только потому, что не видят системного подхода”. Он убежден, что “в наших силах изменить эту ситуацию, показав на своем примере эффективное сотрудничество культуры и крупного бизнеса”.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, создание современной национальной киноиндустрии в Украине – амбиция сильной нации. Также он подчеркнул важность того, что «развитие кинопроизводства предусматривается на основе государственно-частного партнерства с использованием передового опыта по развитию инфраструктуры отрасли и на основе энергии гражданского патриотизма и самоорганизации». Он убежден, что все это создаст условия для нового культурного прорыва Украины.

По мнению народного артиста Украины Б.СТУПКИ, только благодаря кино актер становится по-настоящему популярным. Кроме того, кинематограф соединяет в себе практически все творческие профессии, многие из которых ежегодно теряют своих лучших представителей, и этого нужно избежать в будущем. Он считает, что “такие инициативы помогут поддержать, а главное – удержать в Украине таланты”.

Программные проекты и структура кинофонда будут презентованы во время пресс-конференции к Международному дню кино 28 декабря.