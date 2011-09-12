«Студенческая защита» удивлена заявлением министерства

Общественная инициатива “Студенческая защита” заявляет, что Министерство социальной политики Украины не может сегодня говорить об отсутствии в стране проблемы трудоустройства молодежи.

Об этом говорится в комментарии координатора общественной инициативы «Студенческая защита» Андрея ЧЕРНЫХ, переданном УНИАН.

По его информации, в ответе Минсоцполитики в адрес народного депутата Украины Андрея ПИНЧУКА по поводу указанной проблемы говорится, что в настоящее время на законодательном уровне вопрос трудоустройства молодежи урегулирован. Так, по словам первого заместителя министра Василия НАДРАГИ, с целью содействия трудоустройству молодежи используется механизм заключения соглашений о трудоустройстве выпускников высших и профессионально-технических учебных заведений, которые обучались по государственному заказу, между заказчиками, руководителями учебных заведений и выпускниками. Также существует механизм бронирования рабочих мест в соответствии с Законом Украины «О занятости населения» и предоставления работодателям дотаций для трудоустройства молодежи (Закон Украины «Об обеспечении молодежи, получившей высшее или профессионально-техническое образование, первым рабочим местом с предоставлением дотаций работодателю»).

По информации Министерства социальной политики, на 2011 год забронировано 8,3 тыс. рабочих мест для трудоустройства молодежи и выделено из Государственного бюджета Украины 25 млн. грн. на предоставление дотаций работодателям.

“Понятно, что вышеупомянутые меры никоим образом не решают проблему трудоустройства молодежи. Особенно удивляют слова одного из руководителей профильного министерства относительно решения на законодательном уровне вопроса трудоустройства молодежи, учитывая невыполнение Указа Президента Украины от 03.07.2008 № 616/2008 «О проведении в 2009 году в Украине Года молодежи» в части разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о гарантированном обеспечении молодежи первым рабочим местом”, – отметил А.ЧЕРНЫХ.